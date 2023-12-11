В рамках этой инициативы Великобритания передаст Украине два минных тральщика.

Великобритания совместно с Норвегией возглавят морскую коалицию для укрепления обороноспособности Украины в Черном море.

Об этом сообщили в Минобороны Британии. Новая коалиция будет оказывать долговременную поддержку Украине, в частности обучение, оборудование и инфраструктуру для укрепления безопасности в Черном море.

Отмечается, что поддержка в рамках морской коалиции будет долгосрочной и поможет Киеву трансформировать свои военно-морские силы, сделав их более совместимыми с западными союзниками.

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В рамках коалиции Британия отправит Украине из своего состава Военно-морского флота два противоминных корабля класса Sandown.

Помощь Великобритании

Великобритания активно поддерживает Украину с самого начала российского вторжения. А 5 декабря государственный секретарь по иностранным делам и делам Содружества наций и развития Великобритании Дэвид Кэмерон заверил, что финансовая поддержка Украины в 2024 году будет на том же уровне, какой была и раньше, или даже станет больше.

Кэмерон не назвал точных показателей на следующий год, но сообщил, что помощь не будет уменьшаться. "Мы продолжим оказывать необходимую поддержку", - сказал Кэмерон.

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