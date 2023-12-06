Общий объем финансирования составит почти 47 миллионов долларов.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон объявил о выделении нового зимнего пакета гуманитарной помощи Украине в размере почти 37 млн фунтов стерлингов (47 миллионов долларов), говорится в сообщении на сайте британского правительства.

Отмечается, что Кэмерон 6 декабря отправится в Соединенные Штаты, чтобы подтвердить "как прочность отношений Великобритании с ее ближайшим стратегическим союзником, так и нашу непоколебимую поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией".

Также отмечается, Кэмерон объявил о новом зимнем пакете гуманитарной помощи для Украины.

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"Накануне визита министр иностранных дел объявил о новом зимнем пакете гуманитарной помощи в размере 29 миллионов фунтов стерлингов (36,5 миллионов долларов) для Украины и усилит поддержку еще 7,75 миллионами фунтов стерлингов (9,7 миллионов долларов) на гуманитарную деятельность, которая будет сосредоточена на потребностях наиболее уязвимых слоев населения Украины, таких как женщины, девушки, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выделенные средства являются частью общей суммы гуманитарной помощи Великобритании Украине в размере 127 млн фунтов стерлингов на 2023-2024 годы.

Поддержка Украины от Великобритании

Кэмерон заверил, что финансовая поддержка Украины в 2024 году будет на том же уровне, какой была и раньше, или даже станет больше.

Сейчас, по его словам, Британия предоставила 4,6 млрд фунтов на военную поддержку нашей страны.

Недавно Великобритания передала Украине новейшие ракеты Martlet с дальностью выстрела до 8 километров, которые эффективны в борьбе с беспилотными летательными аппаратами Shahed.

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