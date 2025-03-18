В Германии нижняя палата одобрила исторический законопроект, теперь решение за Бундесратом.

Германия стала на шаг ближе к тому, чтобы выделить дополнительные 3 млрд евро Украине в рамках военной помощи. Это произошло благодаря принятию нижней палатой исторического законопроекта об увеличении расходов на оборону, передает Рolitico.

Как сообщили в Еuronews, в Бундестаге 18 марта состоялось голосование по законопроекту об ослаблении долговых ограничений. Эта инициатива призвана привлечь миллиарды евро инвестиций в оборону и инфраструктуру. Теперь законопроект должен одобрить Бундесрат. В Верхней палате голосование состоится 21 марта.

В Рolitico пояснили, что этот закон, в случае его окончательно принятия, фактически освободит расходы на оборону и помощь Украине от ограничений так называемого долгового тормоза Германии.

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Выступая перед законодателями из Христианско-демократического союза, будущий канцлер Фридрих Мерц подтвердил, что пакет помощи будет представлен в пятницу после ожидаемого принятия закона.

Военная помощь Германии Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц Шольц задержал пакет помощи Украине в размере 3 млрд евро во время кампании, которая предшествовала выборам, состоявшимся 23 февраля. Он утверждал, что такая помощь должна быть обусловлена заимствованиями и не должна выходить за рамки обычного федерального бюджета.

На прошлой неделе будущий канцлер Фридрих Мерц объявил, что консервативный блок ХДС/ХСС, Социал-демократической партии и "Зеленые" согласовали законопроект об ослаблении долговых ограничений, благодаря которому Германия выделит новый пакет помощи Украине. Он заверял, что Шольц согласится на выделение средств, как только будет одобрен финансовый пакет на оборону и инфраструктуру.

В свою очередь, министр обороны Германии Борис Писториус ранее подтверждал, что уже сформирован пакет помощи для Украины, и рассказал, что в него войдет. По его словам, в 2025 году Киев получит еще три системы IRIS-T, SLS и три системы IRIS-T SLM.

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