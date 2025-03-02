Будущий канцлер Мерц ранее одобрил возможную передачу ракет.

После выборов в Германии Украина может получить лучшие немецкие крылатые ракеты Taurus и повесить их на свои старые советские бомбардировщики Су-24 для дальних ударов по российским целям, пишет Forbes.

"Высокотехнологичные характеристики ракеты объясняют, почему украинские ВВС так отчаянно хотели заполучить Taurus", - говорится в статье.

В издании напомнили, что Taurus - это 1,5-тонная крылатая ракета с турбовентиляторным двигателем, который разгоняет ее до высоких дозвуковых скоростей на расстояние до 500 км с помощью GPS и инерциального наведения.

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И если правительство канцлера Германии Олафа Шольца постоянно отклоняло неоднократные украинские запросы на ракету, то будущий канцлер Фридрих Мерц не такой робкий в стратегическом плане и ранее одобрил возможную передачу Taurus.

"Все это означает, что Украина, скорее всего, получит несколько Taurus. Вопрос только в том: сколько? Как она будет их использовать? И как скоро?" - отмечается в статье.

Лидеры Германии считают, что могут раздать около 100 ракет Taurus, не подвергая риску собственные военные планы, отметили в Forbes:

"Это не незначительное число, учитывая, что Франция, Италия и Великобритания поставили Украине всего несколько сотен подобных крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG. Немецкие Taurus могут увеличить запас крылатых ракет Украины на треть"

Что касается сроков возможной передачи Taurus, то как оценили в издании, у Мерца может не быть полномочий и политического "капитала", чтобы протолкнуть решение до конца весны или начала лета.

"Конечно, лучше поздно, чем никогда. Украинские Storm Shadows и SCALP-EG могут скоро закончиться, что потенциально заставит украинские ВС прибегнуть к менее дальнобойным и мощным ракетам для самых сложных ударов… В этом случае самые глубокие и разрушительные рейды могут возобновиться после прибытия Taurus", - констатировали в Forbes.

Ракеты Taurus для Украины - что сообщалось

Напомним, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявлял, что Германия должна поставлять Украине ракеты Taurus, но при согласии всех европейских партнеров. Кроме того, он выражал уверенность в том, что Украина не должна отказываться от членства в НАТО.

По словам Мерца, было совместно решено, что Украина будет иметь перспективу членства в НАТО, и чтобы это решение изменить - тоже необходимо совместное решение.

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