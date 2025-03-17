В пакет вошли САУ GEPARD с боеприпасами, снаряды и дроны

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, который включает бронетехнику, артиллерию, боеприпасы и дроны. Обновленный перечень помощи представлен на сайте Федерального правительства Германии.

Так, в новый пакет вошли 22 транспортных средства с защитой от мин (MRAP); 3 САУ GEPARD с запчастями, а также 10 тыс. боеприпасов для них.

Кроме того, Германия передает ракеты к системам ПВО IRIS-T SLM; боеприпасы к танкам LEOPARD 1 и БМП MARDER; 5 тысяч артиллерийских боеприпасов 155-мм калибра и 2 тысячи – 122-мм калибра, 8 тысяч 120-мм минометных боеприпасов.

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Также в пакете помощи - 50 БПЛА-разведчиков VECTOR с запчастями; 30 гусеничных машин Gereon RCS дистанционного управления и 30 систем обнаружения дронов.

В пакете также 2 машины разминирования WISENT 1, а также 2 трала для разминирования, 100 переносных систем разминирования H-PEMBS и 2 защищенных автомобиля для пограничной службы.

Также Германия передала Украине лазерные дальномеры, инфракрасные бинокли, штурмовые винтовки MK 556 и HK 416.

Помощь Украине от Германии

В середине февраля Германия отправила Украине пакет военной помощи, в который вошли, в частности, боеприпасы к Leopard 1 и БМП Marder, а также неуязвимые для мин транспортные средства с защитой от засады MRAP.

Также сегодня министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о принятии "исторического" решения об увеличении помощи для Украины в 2025 году на 3 млрд евро. Таким образом в этом году Украина получит от Германии 7 млрд евро.

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