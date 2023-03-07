Он намекнул на то, что при нынешней ситуации миссия по достижению гендерного равенства остается почти невыполнимой.

Для достижения гендерного равенства в мире понадобится еще 300 лет.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, пишет The Guardian. Во время речи на Генеральной Ассамблее ООН Гутерреш подчеркнул, что права женщин во всем мире продолжают нарушаться.

Среди нарушений прав женщин он назвал материнскую смертность, невозможность для девушек учиться в школах, отказ в работе сиделкам и принуждение девочек к ранним бракам.

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"Прогресс, который достигался десятилетиями, исчезает на наших глазах", - зазнаяил Гутерреш.

Он привел пример, что в Афганистане, где власть держат талибы, "женщины и девушки были вычеркнуты из общественной жизни".

Также он отметил, что во многих местах сексуальные и репродуктивные права женщин нарушаются, а в некоторых странах девушки, которые ходят в школу, рискуют быть похищенными.

"Перспектива гендерного равенства становится все более отдаленной. При нынешних темпах развития отодвигает ее на 300 лет", - сказал Гутерреш.

Стратегия гендерного равенства в Украине

В августе 2022 года Кабинет министров одобрил государственную стратегию обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2030 года. Документ определяет приоритетные направления действий власти на всех уровнях для уменьшения гендерного неравенства во всех сферах жизнедеятельности общества.

А в сентябре того же года в Украине приняли закон, запрещающий использовать в рекламе утверждения и изображения о превосходстве одного пола над другим и стереотипы о роли мужчины и женщины.

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