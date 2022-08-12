Кабинет министров одобрил государственную стратегию обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2030 года и утвердил операционный план по ее реализации на 2022-2024 годы.
Об этом сообщает Аппарат правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики.
"Государственная стратегия обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2030 года – комплексный стратегический документ, который определяет приоритетные направления консолидированных действий центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, субъектов хозяйствования для уменьшения гендерного неравенства во всех сферах жизнедеятельности общества", - говорится в сообщении.
Документ фокусируется на четырех стратегических целях:
- эффективное и слаженное функционирование национального механизма обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, что позволит создать основу для учета потребностей различных групп женщин и мужчин при принятии решений во всех сферах и на всех уровнях.
- эффективное противодействие всем формам насилия, в том числе связанного с конфликтом.
- обеспечение женщинам и мужчинам равных прав и возможностей человеческого развития в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта, и тому подобное.
- обеспечение равного участия женщин и мужчин в различных сферах экономической деятельности, что создаст основу для торможения процессов роста уровня бедности населения, связанных с агрессией Российской Федерации в Украине.
Как подчеркнули в Аппарате уполномоченного, документ является важным для формирования и реализации государственной политики во всех сферах, обеспечения устойчивости Украины, ее восстановления и дальнейшего развития, для сохранения достижений государственной политики обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин предыдущих лет, а также интеграции гендерного подхода в Национальную стратегию восстановления Украины и другие программные документы.