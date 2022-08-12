Документ определяет приоритетные направления консолидированных действий органов исполнительной власти, местного самоуправления, институтов гражданского общества, субъектов хозяйствования для уменьшения гендерного неравенства во всех сферах жизнедеятельности общества.

Кабинет министров одобрил государственную стратегию обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2030 года и утвердил операционный план по ее реализации на 2022-2024 годы.

Об этом сообщает Аппарат правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики.

"Государственная стратегия обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2030 года – комплексный стратегический документ, который определяет приоритетные направления консолидированных действий центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, субъектов хозяйствования для уменьшения гендерного неравенства во всех сферах жизнедеятельности общества", - говорится в сообщении.

Документ фокусируется на четырех стратегических целях:

- эффективное и слаженное функционирование национального механизма обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, что позволит создать основу для учета потребностей различных групп женщин и мужчин при принятии решений во всех сферах и на всех уровнях.

- эффективное противодействие всем формам насилия, в том числе связанного с конфликтом.

- обеспечение женщинам и мужчинам равных прав и возможностей человеческого развития в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта, и тому подобное.

- обеспечение равного участия женщин и мужчин в различных сферах экономической деятельности, что создаст основу для торможения процессов роста уровня бедности населения, связанных с агрессией Российской Федерации в Украине.

Как подчеркнули в Аппарате уполномоченного, документ является важным для формирования и реализации государственной политики во всех сферах, обеспечения устойчивости Украины, ее восстановления и дальнейшего развития, для сохранения достижений государственной политики обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин предыдущих лет, а также интеграции гендерного подхода в Национальную стратегию восстановления Украины и другие программные документы.

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