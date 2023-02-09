Верующие и так знают, что Бог – не мужчина и не женщина, но не все готовы перестать именовать его "Отче" и "Он".

Церковь Англии решила изучить возможность использования "гендерно-нейтральных" обращений в отношении Бога. Весной будет создана специальная комиссия, которая детально проработает этот вопрос, пишет The Guardian.

Как рассказал епископ Личфилда Майкл Ипгрейв, в последние годы Церковь уже исследовала вопрос отказа от именования Бога в мужском роде и перехода на гендерно нейтральную форму.

"После некоторого диалога между двумя комиссиями в этой области этой весной начнется новый совместный проект по гендерному языку. (...) Эти изменения потребуют полного синодального процесса для утверждения", — пояснил он.

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У данной инициативы внутри Церкви Англии есть как сторонники, так и противники. Последние, признают неприменимость понятия пола к Богу, но указывают на смысловую важность используемых терминов, имеющих гендерный окрас.

"Тот факт, что Бога называют "Отцом", подразумевает, что он не может быть заменен "Матерью" без изменения смысла, равно как не может быть заменен гендерно-нейтральным "Родителем", — заявил член Совета епископов Ян Пол.

Борьба с гендерными стереотипами

В 2021 году в Украине запретили рекламу, эксплуатирующую гендерные стереотипы – утверждения или изображения, говорящие о превосходстве одного пола над другим, и стереотипы о роли мужчины и женщины.

Одновременно с этим Всеукраинский совет церквей выступил против "навязывания гендерной идеологии". Такое навязывание якобы поощряет "силовой беспредел" в отношении участников просемейных митингов и активистов.

Министерство образования Украины решило избавиться от гендерных стереотипов в украинских учебников. В Букваре "мыть раму" сможет не только мама, но и папа.

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