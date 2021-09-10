Законопроектом предлагается ввести ответственность рекламодателей, виновных в заказе производства запрещенной законом рекламы.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который запрещает использовать в рекламе утверждения и изображения о превосходстве одного пола над другим и стереотипы о роли мужчины и женщины.

Как передает корреспондент УНИАН, за закон "О внесении изменений в закон Украины "О рекламе" относительно противодействия дискриминации по признаку пола" (регистрационный номер 3427) проголосовали 307 народных депутатов.

Что отныне запрещается

Согласно законопроекту, в рекламе запрещается помещать утверждения и/или изображения об интеллектуальную, физическую, социальную или иную предпочтение одного пола над другим, и/или о стереотипность роли мужчины и женщины, что ограничивает свободу жизненного выбора человека; унижать достоинство человека по признаку пола; демонстрировать насилие по признаку пола; содержать изображения тела человека (части тела) исключительно как сексуального объекта с целью привлечения внимания потребителя, и/или намеки (слова, звуки, изображения) на сексуальные отношения, не имеющие прямого отношения к рекламируемому продукту или способу его потребления.

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Законопроектом предлагается ввести ответственность рекламодателей, виновных в заказе производства запрещенной законом рекламы. В частности, за повторное совершение рекламодателями, производителями и распространителями рекламы нарушений в течение года влечет за собой наложение штрафа в 30-кратном размере стоимости распространенной рекламы.

Также предполагается за непредставление/несвоевременное представление или представление заведомо недостоверной информации о стоимости распространенной рекламы и/или изготовление/распространение рекламы налагается штраф в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 3 тыс. 400 грн.

Также отмечается, что в случае невозможности установления стоимости рекламы, изготовленной/распространенной с нарушением требований закона, налагается штраф в размере до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 10 тыс. 200 грн.

Кроме того, законопроектом предусмотрено, что в случае нарушения требований к рекламе услуг по трудоустройству рекламодатель платит в Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы штраф в пятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения.

Закон определяет, что такое дискриминационная реклама

В законопроекте дается определение, что дискриминационная реклама – это реклама, которая вмещает использует утверждение и/или изображение, которые являются дискриминационными по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, возраста, инвалидности, этнического и социального происхождения, гражданства, семейного и имущественного положения, места жительства, языковым или иным признакам в отношении лица и/или группы лиц, а также дискредитирующие товары других людей.

Дискриминационная реклама по признаку пола – реклама, которая: содержит утверждение и/или изображения об интеллектуальном, физическом, социальном или ином предпочтении одного пола над другим, и/или о стереотипности роли мужчины и женщины, ограничивающей свободу жизненного выбора человека; унижает достоинство человека по признаку пола; демонстрирует насилие по признаку пола; содержит изображения тела человека (части тела) исключительно как сексуального объекта с целью привлечения внимания потребителя, и/или намеки (слова, звуки, изображения) на сексуальные отношения, не имеющие прямого отношения к рекламируемому продукту или способу его потребления.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный законопроект в первом чтении в марте.

Автор: Дмитрий Шварц