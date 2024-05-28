Это уже четвертый визит Зеленского в Брюссель.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Бельгию, планируется подписание соглашения по безопасности между странами.

Как пишет VRT, визит в Испанию и Бельгию запланировали еще две недели назад, однако его отменили из-за тяжелой ситуации на фронте. Зеленский встретится с королем Филиппом, премьер-министром Александром Де Кроо и министром обороны Людивином Дедондером.

Среди главных тем - подписание двустороннего соглашения о безопасности, военная поддержка страны в войне с Россией, а также истребители F-16. Как сообщает 24 Канал, президент должен посетить авиабазу, на которой проходят учения на американских истребителях.

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Помощь Украине от Бельгии: что известно

В начале апреля издание The Brussels Times сообщало, что с начала полномасштабной войны страна предоставила украинцам помощь на сумму 1 миллиард евро.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил, что Бельгия приняла решение о передаче Украине истребителей F-16 уже в этом году. Ранее в Брюсселе говорили, что это будет возможно в 2025 году.

Также Бельгия выделит 200 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов для украинской армии.

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