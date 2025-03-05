Макрон отверг идею скорейшего перемирия в Украине без предварительных условий и гарантий безопасности.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с обращением к нации. В своей речи он затронул различные темы, включая вызовы, с которыми пришлось столкнуться стране и всей Европе, а также ядерное сдерживание. Слова французского лидера цитирует издание BFMTV.

Отмечается, что Макрон заявил об угрозе со стороны России для безопасности Франции и всей Европы. Он подчеркнул, что война в Украине опасна для всех европейских стран.

"Если страна может безнаказанно вторгнуться к своему соседу в Европе, то никто больше не может быть ни в чем уверен. Российская угроза существует, и она затрагивает страны Европы", - сказал он.

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Также Макрон отверг идею скорейшего перемирия в Украине без предварительных условий и гарантий безопасности. По его словам, "мир не может быть построен под диктатом России". Тем не менее французский лидер подчеркнул, что приветствует все реальные шаги к устойчивому миру в Украине.

"Все инициативы, способствующие установлению мира, движутся в правильном направлении, и сегодня вечером я хотел бы отдать им должное", - добавил президент Франции.

Помимо этого Макрон упомянул идею отправки европейских войск в Украину. Он объяснил, что солдат могут отправить только после прекращения огня:

"Мир в Украине, возможно, потребует развертывания европейских сил. Они не пойдут воевать на линию фронта сегодня, но будут там после подписания мира, чтобы гарантировать его полное соблюдение".

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