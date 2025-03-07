Президент США отметил, что Украина и Россия несут огромные потери на поле боя.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему сложнее работать с Украиной, чем с Россией. По его словам, у Киева "нет козырей".

Такое заявление американский лидер сделал во время своего выступления перед журналистами в Овальном кабинете.

"Я верю Путину, у нас с Россией все очень хорошо. Но сейчас они бомбят Украину. Мне, честно говоря, сложнее с Украиной, и у них нет козырей. Прямо сейчас Россия бомбит Украину к чертовой матери", - сказал он.

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Президент США добавил, что верит в то, что "Путин хочет, чтобы все прекратилось". По его словам, мира хочет и Украина, но он этого не видит.

Помимо этого Трамп заверил, что у войны в Украине не было бы шансов на урегулирование, если бы он не был президентом США.

"Я думаю, если бы я не был президентом, у этой войны не было бы шансов на урегулирование. Ноль шансов. Но я думаю, что мы добьемся ее разрешения и прекращения. Мы должны остановить ее. Они теряют в среднем 2000 солдат в неделю. Это очень много солдат. Я думаю, Путин делает то же самое, что сделал бы любой другой человек. Я думаю, он хочет, чтобы все было остановлено и улажено, и думаю, что он бьет по ним сильнее, чем в прошлом. И я думаю, что, вероятно, так поступил бы сейчас любой человек на его месте. И я думаю, что Украина хочет положить этому конец, они несут огромные потери", - подчеркнул он.

Кроме того, американский лидер подтвердил, что российский диктатор Владимир Путин пользуется тем, что США ограничили доступ Украины к разведданным и военной помощи:

"Любой на его месте делал бы то же самое".

Трамп высказался и о гарантиях безопасности для Украины. По его словам, это "легкая часть", а "трудная часть" заключается в том, чтобы добиться прекращения огня.

"Погибают 2 тысячи человек в неделю. Это очень печально, и я хотел бы посмотреть, смогу ли я остановить это. И я хотел бы также посмотреть, сможем ли мы, Соединенные Штаты, прекратить эти массивные выплаты. Байден раздавал деньги, как воду. Без всякого контроля, не получив за это ничего. Европа сделала это в виде займа. Они получают свои деньги обратно, а мы - нет. Вот так мы и пришли к сделке по полезным ископаемым", - добавил Трамп.

Мирный план Трампа по Украине - важные новости

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Москву немедленно пойти на переговоры. Он заявил, что может ввести новые санкции и пошлины, если Россия не согласится.

Кроме того, Трамп делал заявление о будущем мирном соглашении Украины и РФ. По его словам, что у Украины и РФ "не будет иного выбора", кроме заключения соглашения.

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