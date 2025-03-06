В частности, сообщается, что страны Балтии могут на это не рассчитывать.

"Поворот" президента США Дональда Трампа к России восстанавливает географию Холодной войны и возвращение "восточной" и "западной" Европы, пишет Financial Times. Руководитель Института исследований безопасности Европейского союза Стивен Эвертс заявляет, что это может выглядеть, как "начало конца" НАТО.

"Статья 5 НАТО обязывает страны-члены защищать любого члена, подвергшегося нападению. Наиболее вероятным местом нападения являются страны Балтии", отмечает он. Трамп, в свою очередь, заявил, что очень привержен Польше. Однако на вопрос о Балтийских странах он уклонился от принятия обязательств.

При этом сообщается, что ни западные европейцы, ни американцы никогда не шли и не умирали за восточных европейцев - ни за Данциг в 1939 году, ни за Будапешт в 1956-м, ни за Прагу в 1968-м. Западноевропейцы жили хорошо, пока Советский Союз правил Восточной Европой, и "они смогут жить хорошо, если это сделает кремлевский диктатор Владимир Путин".

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Это означает, что понятие "европейская оборона" похоже на страховую программу для людей, живущих в зоне урагана, в которой люди, которые должны платить больше всех, не живут в этой зоне.

Один высокопоставленный французский чиновник отметил, что агрессия Путина, хотя и "достойна сожаления", в конечном итоге не является проблемой Франции, ведь у нее есть "ядерный зонтик". СМИ пишет, что теоретически Путин может напасть на Францию или Британию, но это маловероятно, учитывая слабость его армии и исторические границы "ближнего зарубежья", зоны влияния России. Южная Европа еще более безопасна.

Германия менее безопасна. Однако Путин, вероятно, не сможет вторгнуться и в нее. Но поскольку у Германии нет ядерного оружия, лидер Кремля может попробовать ядерный шантаж. Поэтому немцы и другие европейцы сейчас интересуются, как бы разделить "ядерный зонтик" Франции на другие страны Европы.

"Это подвергнет их более дружественной форме шантажа, поскольку Франция получит многое взамен. Но Франция, конечно, не станет распространять свой "зонтик" на Балтийские страны - страны, которым он, скорее всего, понадобится, но которые мало что могут предложить. Франция не станет рисковать ядерной войной с Россией ради Литвы", - говорится в материале.

Исследование Катрин де Врис из Университета Боккони и Стефани Хофманн из Института Европейского университета показывает, что чем ближе границы страны к РФ, тем больше они одобряют утверждение о необходимости увеличить расходы ЕС на оборону.

При этом журналист уверен в том, что Европа найдет деньги для финансирования Украины. И она может превзойти Путина по расходам. Однако его главное преимущество — "готовность проливать русскую кровь".

"Хорошие общества ценят жизни своих граждан, но в войне это скорее недостаток. В сегодняшней Европе, где 20-летние могут ожидать, что проживут до 80 лет, цена смерти чрезвычайно высока. Если европейские войска когда-нибудь отправятся в Вильнюс, крайне правые пророссийские партии сразу потребуют "мира" (то есть капитуляции)", - указано в тексте.

Другие новости в контексте объединения Европы

Ранее УНИАН сообщал, что у Европы уже есть дешевый и быстрый способ поддержать Киев. Причем не истощая и так ограниченных собственных запасов оружия. Так называемая датская модель уже прекрасно себя зарекомендовала и может быть расширена.

Кроме того, ЕС может создать "Небесный щит", который будет защищать Украину от ракетных атак РФ. "Оно (перемирие - УНИАН) будет охватывать три действующие украинские атомные электростанции, города Одессу и Львов, но не линию фронта или восток страны", - говорится в материале The Guardian.

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