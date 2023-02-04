В МИД государства признали, что в данный момент не в состоянии принять то или иное решение.

Правительство Франции заявило, что пока что не в состоянии принять окончательное решение в вопросе передачи замороженных российских активов Украине. Париж все еще "изучает эту возможность".

Как говорится в заявлении представителя МИД Франции Анн-Клер Лежандр для СМИ, ответственность за ситуацию в любом случае лежит на тех странах, которые все еще продолжают спонсировать военную машину РФ и не вводят санкции.

"Сегодня мы не в состоянии принять решение по этому вопросу, но, каким бы он ни был, ответственность лежит на тех, кто выбрал поддержку военной экономики и продолжает это делать, несмотря на четкие сигналы осуждения со стороны международного сообщества и санкции", - заявила она.

Представитель МИД уточнила, в дальнейшем Париж будет учитывать международное право и другие законодательные аспекты в вопросе возможности передачи активов РФ Украине. В частности, европейское право и французские законы.

Также она призвала партнеров оказать давление, чтобы вернуть действия РФ в правовое поле.

Международные санкции против РФ

Напомним, что днями ранее американский суд впервые принял решение о конфискации активов российского олигарха в пользу Украины. Речь идет о 5,4 миллиона долларов, принадлежавших находящемуся под санкциями российскому олигарху Константину Малофееву. Также соответствующая активизация ожидается в ЕС.

Недавно СМИ писали, что российские олигархи могут пытаться обойти санкции, наложенные на них в связи с полномасштабным вторжением в Украину, с помощью инвестиций в сектор коммерческой недвижимости США.

Недавно стало известно, что российский олигарх Роман Абрамович переписал на своих детей миллиардные трасты, чтобы избежать санкций.

На фоне этого замминистра финансов США по финансовой разведке и противодействию терроризму Брайан Нельсон заявила о намерениях предупредить ОАЭ и Турцию о последствиях за помощь РФ в обходе западных санкций.

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