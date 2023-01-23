Блок заморозил около 300 млрд долларов российского Центробанка.

Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал страны ЕС продолжать переговоры об использовании конфискованных активов российского центрального банка на сумму 300 миллиардов долларов для восстановления Украины.

В интервью Financial Times Мишель сказал, что ожидает, что лидеры ЕС "придадут некоторый импульс" дискуссиям.

По его словам, изучают идею активного управления замороженными активами для получения прибыли, которую затем можно было бы направить на восстановительные работы.

Видео дня

"Это вопрос справедливости и честности. Это должно быть сделано в соответствии с правовыми принципами – это совершенно ясно", – сказал Мишель.

По словам главы Евросовета, несмотря на юридические препятствия для конфискации активов, существует "серьезная политическая заинтересованность в том, чтобы добиться прогресса в этом вопросе и решить его".

Заморозка активов РФ в ЕС - что стоит знать

ЕС и союзники заморозили валютные резервы российского центрального банка, размещенные на зарубежных счетах, на сотни миллиардов долларов. Впоследствии Москва заявила, что заморожены около 300 миллиардов долларов.

В ЕС выдвинули идею конфисковать эти активы для использования в восстановлении разрушенной инфраструктуры Украины. В конце прошлого года Европейская комиссия выдвинула идею о переводе замороженных активов в фонд, где ими можно было бы активно управлять для получения прибыли для финансирования восстановления Украины. При этом Брюссель предположил, что активы не будут конфискованы безвозвратно – их вернут РФ, если будет подписано мирное соглашение.

Некоторые государств-члены скептических относятся к этой идее, поскольку есть сомнения том, что провести конфискацию можно законно. Некоторые чиновники утверждают, что это может создать рискованный прецедент, раздуть риски для финансовой стабильности. Еще одно препятствие – такая конфискация может потребовать нового законодательства.

Вас также могут заинтересовать новости: