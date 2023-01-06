Дети российского олигарха были сделаны бенефициарами трастов, управляющих миллиардными активами Абрамовича, за несколько недель до вторжения РФ в Украину.

Незадолго до того, как против российского олигарха Романа Абрамовича были введены санкции, в трасты, владеющие его активами на миллиарды долларов, были внесены поправки, чтобы передать бенефициарное право собственности его детям.

Благодаря утечке документов, с которыми ознакомилась газета The Guardian, стало известно, что 10 тайных офшорных трастов, созданных в интересах Абрамовича, были быстро реорганизованы в начале февраля 2022 года, за три недели до начала полномасштабной войны России против Украины.

Как отмечает издание, масштабная реорганизация финансовых дел Абрамовича началась через несколько дней после того, как правительства западных стран пригрозили ввести санкции против российских олигархов в случае вторжения РФ в Украину.

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Внесенные в трасты изменения сделали семерых детей Абрамовича, младшему из которых девять лет, бенефициарами этих трастов, владеющих активами на сумму не менее 4 миллиардов долларов. Хотя, отмечает британская газета, общая стоимость этих активов может быть намного выше.

"Изменения, похоже, сделали детей конечными бенефициарными владельцами трофейных активов, давно связанных с их отцом, включая роскошную недвижимость и парк супер-яхт, вертолетов и частных самолетов", - пишет Guardian.

Эксперты по вопросам санкций отмечают, что проведенная масштабная реорганизация трастов может усложнить обеспечение соблюдения санкций против российского олигарха и потенциально сорвать попытки заморозить активы, которые, как считалось, принадлежат металлургическому магнату.

Газета отмечает, что в отличие от членов семей некоторых ближайших советников Путина, семьи многих олигархов, попавших под санкции, избежали ограничений. Поэтому возникнет вопрос, должны ли дети Абрамовича также подвергаться замораживанию активов.

Документы, судя по всему, были получены при помощи взлома базирующегося на Кипре поставщика услуг MeritServus, который более 20 лет управлял трастами Абрамовича. Большой архив документов был анонимно передан Guardian.

Файлы демонстрируют, как Абрамович на протяжении десятилетий использовал непрозрачные трастовые структуры, чтобы укрыть свое богатство в офшорных гаванях. Также они указывают на проблемы, с которыми сталкиваются западные власти, проникая в эти сложные структуры для обеспечения соблюдения санкций.

После вторжения финансовые активы Абрамовича подверглись тщательной проверке. Власти Джерси пытались заморозить активы на Нормандских островах на сумму 7 миллиардов долларов, а США арестовали два его частных самолета за нарушение экспортного контроля. ФБР заявило тогда заявило в судебных документах, что Абрамович реорганизовал два траста, один из которых владел конфискованными самолетами, сделав своих детей бенефициарами.

Однако, согласно появившимся документам, реорганизация была более масштабной. Незадолго до вторжения РФ в Украину Абрамович был исключен из числа бенефициаров двух трастов, обнаруженных ФБР. Тем временем его дети были назначены бенефициарами восьми дополнительных трастов, созданных в интересах их отца.

Эксперты по санкциям заявили, что изменения могли быть преднамеренной, но не незаконной попыткой отдалить олигарха от его активов до введения санкций.

Реорганизация, по их словам, может создать проблемы для властей, занимающихся в настоящее время активами, которые долгое время считались собственностью Абрамовича, поскольку они определяют, кто на самом деле владеет и контролирует многомиллиардное состояние: олигарх или его дети.

Согласно документам, до февраля Абрамович был единственным бенефициаром как минимум 10 трастов на Кипре и Джерси. Но 4 февраля, практически одновременно, в трасты стали вноситься поправки, бенефициарами которых были назначены семеро детей Абрамовича.

Изменения предоставили детям коллективную (51%), а в некоторых случаях 100% бенефициарную долю в активах трастов. Они варьируются от акций крупных российских компаний до более привлекательных физических активов, таких как супер-яхта Eclipse с девятью палубами и двумя вертолетными площадками.

"В соответствии с законодательством США, если лицо, в отношении которого введены санкции, прямо или косвенно владеет 50% или более акций компании, его активы могут быть заморожены. Правила Великобритании и ЕС аналогичны, но позволяют замораживать активы, когда лицо владеет менее 50% компании, если оно осуществляет прямой или косвенный контроль над ней", - пишет Guardian.

Но установить, кто на самом деле контролирует активы, особенно когда они принадлежат непрозрачным офшорным фондам, редко бывает простой задачей, говорят эксперты.

В отношении трастов Абрамовича, судя по всему, были предприняты меры, которые позволили бы ему заявить, что он юридически не контролирует активы трастов.

Санкции против Абрамовича

Правительства Великобритании и ЕС назвали Абрамовича прокремлевским олигархом и в марте 2022 года ввели против него санкции за то, что он извлекает выгоду из близких отношений с Путиным. Абрамович отрицает финансовые связи с Кремлем и подал в суд, чтобы отменить санкции ЕС.

Абрамович, имеющий российское, израильское и португальское гражданство, не внесен в санкционный список США. Сообщается, что Украина якобы попросила Белый дом не вводить против него санкции после того, как бизнесмен стал неофициальным посредником в мирных переговорах.

В сентябре советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Абрамович принимал участие в переговорах между Украиной и Россией по обмену военнопленными как модератор процесса. По его словам, российский олигарх делал то же, что и на первых турах переговорного политического процесса.

В декабре стало известно, что Канада начала процесс ареста и конфискации активов российского олигарха Романа Абрамовича. Оттава будет добиваться конфискации 26 миллионов долларов у Granite Capital Holdings Ltd., принадлежащей Роману Абрамовичу компании.

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