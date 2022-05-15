Президент выразил надежду, что парламент Финляндии одобрит решение об обращении к Альянсу.

Президент Финляндии Саули Ниинистё в воскресенье, 15 мая, заявил, что руководство страны решило официально подать заявку на членство в НАТО.

Об этом сообщает Yle.

По словам финского лидера, с того дня, как Россия вторглась в Украину, многое изменилось. Он еще раз подчеркнул: заявка Финляндии не направлена против кого-то.

"Это исторический день. Начинается новая эра. Безопасность - это не игра с нулевой суммой. Когда безопасность Финляндии максимальна, общая безопасность растет", - заявил Ниинистё.

По словам премьер-министра Финляндии Санны Марин, такое решение укрепит Северную Европу, ЕС и откроет новые возможности для сотрудничества.

В то же время Ниинистё обеспокоен тем, что ратификацию членства его страны в Альянсе могут отложить до весенних парламентских выборов в 2023 году. Поэтому он призвал парламент поддержать решение как можно скорее.

Как писал УНИАН, 14 мая президент Финляндии провел разговор с президентом РФ, во время которого заявил, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО.

Ранее в России начали угрожать Швеции и Финляндии военным вторжением, если они решаться на вступление в НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс.

По мнению советника руководителя ОП Михаила Подоляка, угрозы Москвы больше никого не интересуют, границы НАТО дойдут до пригорода Санкт-Петербурга.

Напомним, сухопутная граница Финляндии с Россией составляет практически 1300 километров. После вступления Финляндии в НАТО расстояние от границ альянса до Санкт-Петербурга составит около 200 км.

Ожидается, что вместе с Финляндией заявку на вступление в НАТО в ближайшие дни может подать Швеция.

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