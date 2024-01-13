Китай называет Лай Чинте "нарушителем спокойствия"и " сепаратистом".

Победу на выборах президента Тайваня, которые состоялись в субботу, 13 января, получил кандидат от правящей партии Лай Чинте с результатом 40,2% голосов. Как пишет Bloomberg, он выступает за отдельную идентичность Тайваня и отвергает территориальные претензии Китая.

Нынешний вице-президент также пообещал сохранить мир в Тайваньском проливе, который является источником военной напряженности для двух крупнейших экономик мира, пообещав идти бок о бок с другими крупными демократиями - намек на связи его партии с Вашингтоном.

Правительство президента Си Цзиньпина в Пекине накануне выборов назвало Лая, который считает свой остров де-факто независимым государством, "нарушителем спокойствия" и "сепаратистом".

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Представитель китайского офиса по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что результаты выборов не "отражают основное общественное мнение на острове", а правительство в Пекине в своих первых комментариях после выборов избегало упоминания победителя.

"Это также не может остановить общую тенденцию к воссоединению родины, которое неизбежно произойдет", - добавил Чэнь Биньхуа, повторяя комментарии главы КНДР Си Цзиньпина во время его новогоднего обращения.

По словам высокопоставленного представителя администрации США, после выборов Джо Байден отправит на остров двухпартийную делегацию бывших чиновников. Пекин выступает против того, чтобы страны имели официальные контакты с правительством в Тайбэе.

Решение тайваньских избирателей поддержать Лая, несмотря на усталость от его партии, подчеркнуло, что их желание держать Китай на расстоянии перевесило растущее разочарование из-за внутренних проблем, таких как высокие цены на недвижимость и более медленный, чем ожидалось, рост заработной платы, пишет издание.

Планы Китая на Тайвань

Как писал УНИАН, Пекин неоднократно достаточно прозрачно намекал на готовность поглотить Тайвань – если придется, то силой. По данным СМИ, во время личной встречи с Байденом в ноябре Си Цзиньпин прямо признал, что возобновление китайского контроля над островным государством неизбежно.

В новогоднем обращении к народу Си также заявил, что "воссоединение" Китая с Тайванем неизбежно. Он подчеркнул, что "в этом заключается главный национальный интерес" и сослался на желания народа, причем по обе стороны Тайваньского пролива.

По данным Bloomberg, возможный военный конфликт из-за Тайваня будет стоить миру огромных потерь - издание определило цену конфликта примерно в 10 триллионов долларов, что соответствует примерно 10% мирового ВВП.

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