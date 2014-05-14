Филлипины обвинили Китай в начале оккупации спорных территорий, богатых на нефть

Представитель министерства иностранных дел Филиппин Чарльз Роуз заявил, что китайцы уже несколько недель перевозят землю и строительные материалы на Джонсон-риф, который находится в составе архипелага Спратли, передает "Русская планета".

По заявлению филиппинских дипломатов, эти действия прямо нарушают подписанную десятью министрами иностранных дел стран АСЕАН в 2002 году Декларацию о поведении сторон в Южно-Китайском море.

Роуз подчеркнул, что Филиппинские власти уже сообщили о своих претензиях Китаю и подняли вопрос за закрытыми дверями в ходе саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Мьянме на прошлой неделе.

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Территория островов Спратли оспаривается сразу шестью государствами: Вьетнамом, Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами и Брунеем. В основном они состоят из рифов и атоллов, и не имеют постоянного населения, однако внимание государств привлекает их стратегическое положение в юго-западной части Южно-Китайского моря и потенциальное наличие существенных запасов нефти и газа.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что заместитель министра иностранных дел КНР Чэн Гопин заявил о том, что внутриполитические дела Украины должны решаться украинским народом.