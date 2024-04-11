Словакия хочет быть добрым соседом, добавил он.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который говорил, что Украина не готова к членству в Европейском Союзе, сказал, что теперь Братислава поддерживает евроинтеграцию страны.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем он отметил, что Словакия хочет быть добрым и дружественным соседом, а вступление в ЕС для Украины - гарантия для перспектив и мирного развития.

"Это не спекуляция. Это абсолютная, полная поддержка... Мы не являемся страной, которая будет вам создавать препятствия на вашем пути. А наоборот, мы хотим помочь, предоставить вам свой опыт. Словакия желает Украине быстро стать членом Европейского Союза... Мы держим кулаки за вас", - сказал Фицо.

Позиция Словакии в отношении Украины: что известно

Напомним, в конце прошлого года в Словакии говорили, что Украине "очень далеко" до членства в Евросоюзе, поскольку на ее территории идет война.

Впоследствии представители венгерских и словацких общин Закарпатья официально обратились к Фицо и венгерскому премьеру Виктору Орбану с призывом поддержать начало переговоров о членстве Украины в ЕС.

Уже через несколько дней премьер сказал, что Братислава не будет блокировать процесс, хотя она все равно считает, что страна не готова к членству.

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