Пророссийский курс оказался для словацкого премьера важнее отношений с Чехией и остальной Европой.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не изменит свое мнение относительно войны в Украине даже несмотря на то, что это сказывается на отношениях с соседними странами, в частности Чехией. Об этом Фицо заявил сегодня словацкому телеканалу TA3.

Ранее Чехия приостановила межправительственные консультации со Словакией из-за разногласий по ключевым темам внешней политики. А президент Чехии Петр Павел даже назвал премьер-министра Словакии "разочарованием".

Комментируя слова Павела, Фицо назвал их недипломатичными, но заверил, что ему не безразличны чешско-словацкие отношения. "Отношения между чехами и словаками слишком важны, чтобы кто-то мог утилитарно угрожать им по каким-то узкополитическим причинам", - заявил он.

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По словам Фицо, его правительство будет продолжать "суверенную внешнюю политику". При этом он вновь выразил убеждение, что Украине нужно прекращение огня и переговоры с агрессором.

Словакия чувствует изоляцию из-за пророссийской политики

Как писал УНИАН, действующий премьер Словакии Роберт Фицо неоднократно озвучивал тезисы российской пропаганды, в частности обвинял "украинских неонацистов" в начале войны на Донбассе.

Недавно глава МИД Словакии встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, который с начала войны стал парией в западных дипломатических кругах. Эта встреча вызвала волну недовольства в Европе.

После этого Италия решила забрать из Словакии свою систему ПВО, которая охраняла словацкую столицу. Кроме того представителей Словакии перестали приглашать на европейские международные встречи.

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