Бланар отметил, что Киев должен выполнить все критерии для вступления в ЕС, и "никакие исключения не принимаются".

Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что не может представить Украину в Евросоюзе, пока в стране идет война. Он подчеркнул, что до членства в ЕС еще "ужасно, ужасно далеко".

"Это действительно серьезный вопрос. Ну, в нынешних обстоятельствах я не могу себе этого представить. Мне самому интересно, как, например, госпожа Урсула фон дер Ляйен обоснует предложение о членстве или начале переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе и ответит на вопрос, как мы можем начать переговоры со страной, которая находится в военном конфликте", – сказал он в интервью Štandard.

В то же время дипломат не отрицает, что Украина должна иметь евроинтеграционную перспективу. Однако Бланар отметил, что Киев должен выполнить все критерии, и "никакие исключения не принимаются".

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"Лично я считаю, что до членства Украины в ЕС ужасно, ужасно далеко. Мы отказываемся подходить к этому политически, и единственное, что мы поддерживаем, это то, что у Украины должна быть перспектива в будущем, но по всем правилам, как это делают другие страны", – подчеркнул он.

По его словам, "это позитивный сигнал для Украины".

"Если вы хотите, мы предлагаем место для переговоров, но у вас очень долгий путь", – сказал Бланар.

При этом глава словацкого МИД добавил, что Словакия осуждает вторжение РФ в Украину.

Война в Украине: последние заявления Словакии

Хотя с начала вторжения РФ в Украину Словакия поставляла Украине различную помощь, включая вооружение – в частности, гаубицы Zuzana – со сменой власти риторика кардинально изменилась. После победы на парламентских выборах глава партии Smer-SD и новоназначенный премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что оружие Киеву больше не будут предоставлять.

4 декабря Фицо провел телефонный разговор с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. По ее итогам словацкий чиновник написал пост, где подчеркнул, что поставок оружия не будет. Кроме того, Словакия и в дальнейшем будет запрещать импорт украинского зерна. Также Фицо заявил, что его страна не верит в военное решение конфликта в Украине.

В то же время он сообщил, что Словакия готова оказывать Украине помощь в сфере денуклеаризации, поставлять для этого специальное оборудование (например, Bozenas и т.д.).

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