Они призывают не блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Представители венгерских и словацких общин Закарпатья обратились к Европейскому совету с просьбой поддержать начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Заявление венгерского национального сообщества также адресовано премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. "Украина за последний год продемонстрировала значительный прогресс в выполнении рекомендаций Европейской Комиссии по обеспечению прав национальных меньшинств. Новый законопроект, принятый украинским парламентом, существенно отражает интересы национальных меньшинств и пользуется нашей полной поддержкой", - говорится в обращении.

Словацкое национальное сообщество обратилось к премьер-министру Словакии Роберто Фицо с аналогичной просьбой. Они отмечают, что Украина даже во время полномасштабного вторжения РФ продолжает осуществлять необходимые реформы и остается верной евроинтеграционным ценностям.

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Позиция Венгрии и Словакии относительно вступления Украины в ЕС

Напомним, что Виктор Орбан неоднократно заявлял, что Украина не должна быть членом Евросоюза. Также он уверен, что украинцы не смогут выиграть войну.

Недавно венгерский премьер назвал Украину одной из самых коррумпированных стран мира, отметив, что Венгрия не может принять решение о начале процесса переговоров о вступлении в ЕС.

Тем временем в Министерстве иностранных дел Словакии заявили, что Украине "ужасно далеко" до членства в Европейском Союзе.

Напомним, на днях Верховная Рада Украины приняла закон о правах национальных меньшинств. В нем учли моменты, на которых настаивала Венгрия.

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