Также ЕК расширит списки российских компаний, которым европейские фирмы не могут продавать товары двойного назначения.

Евросоюз хочет ограничить поездки российских дипломатов по стране, в которой они аккредитованы, и таким образом запретить им передвигаться по Шенгенской зоне.

Как сообщает Politico из ссылки на источники среди дипломатов, соответствующее предложение входит в 13-й пакет европейских санкций против России.

Добавляется, что это давняя просьба Чехии, которая еще в прошлом году настаивала забрать свободу передвижения у дипломатов страны-агрессора. Чешское правительство настаивало, чтобы российским дипломатам выдавали специальные визы и виды на жительство.

Видео дня

По данным издания, пока неизвестно, в каком виде реализуют этот план, поскольку поездки внутри Шенгенской зоны часто не контролируются. Источники издания отмечают, что Еврокомиссия также расширит списки российских компаний, которым европейские фирмы не могут продавать товары двойного назначения и военную продукцию.

Новый пакет санкций против РФ

Как писал Reuters, в новом, 13-м пакете санкций от Европейской комиссии не будет новых запретов на импорт из России. Предложение Еврокомиссии, которое может поступить в ближайшие дни, также расширит список российских компаний, которым фирмы ЕС не смогут продавать товары двойного назначения.

После принятия 13-го пакета Еврокомиссия быстро предложит 14-й, в котором могут быть новые запреты на импорт.

Вас также могут заинтересовать новости: