Как считают эксперты, 13-й пакет санкций Еврокомиссии повлечет минимальные дебаты среди государств-членов ЕС.

В новом, 13-м пакете санкций от Европейской комиссии не будет новых запретов на импорт из России. Об этом сообщает Reuters.

"Будут сотни списков юридических и физических лиц. Никаких крупных названий (компаний)", – цитирует агентство одного из неназванных дипломатов.

Зазачаеться, что предложение Еврокомиссии, которое может поступить в ближайшие дни, также расширит список российских компаний, которым фирмы ЕС не смогут продавать товары двойного назначения.

Видео дня

Под этим понимают предметы, которые могут служить целям как в обычной жизни, так и на поле боя. В последнее время этот вопрос является особенно важным в связи с наращиванием Россией производства БПЛА.

По словам журналистов, некоторые страны ЕС призвали в рамках нового пакета запретить больше российского экспорта, например алюминия. Однако Еврокомиссия решила пойти по пути, который не вызвал бы острых дебатов между странами-членами Евросоюза и способствовал бы максимально быстрому принятию нового пакета санкций.

Сообщается, что после принятия 13-го пакета Еврокомиссия быстро предложит 14-й, в котором могут быть новые запреты на импорт.

Предварительный пакет

12-й пакет санкций против России согласовали в декабре прошлого года. Он включал в себя введение запрета на прямой или косвенный импорт алмазов из РФ. Европа также ввела дополнительные меры, чтобы предотвратить обход санкций и обеспечить соблюдение ограничения цен на нефть.

Принятие 12-го пакета столкнулось с трудностями. Его заблокировали австрийцы, которые хотели исключить Raiffeisen Bank International из украинского черного списка.

Впоследствии Украина пошла на уступки в этом вопросе и санкции были разблокированы.

Вас также могут заинтересовать новости: