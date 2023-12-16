Австрия добивается исключения Raiffeisen Bank, который ведет бизнес в России, из списка спонсоров войны.

Австрия согласилась снять блок на 12-й пакет санкций против России, сообщает журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Твиттере.

"Австрия сняла свой блок, Санкции должны быть официально приняты на этой неделе", - написал он.

Офіційних повідомлень щодо цього поки що немає, водночас "Радіо Свобода" з посиланням на Reuters повідомляє, що Австрія зняла блокування 12-го пакету санкцій ЄС щодо Росії після того, як Україна виключила Raiffeisen Bank International із чорного списку.

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Ранее EU Observer писал, что Австрия до сих пор не сняла блок на 12-й пакет санкций ЕС, продолжая "шантажировать" Украину - как это делала Венгрия - чтобы добиться исключения Raiffeisen Bank, который ведет бизнес в России, из списка спонсоров войны.

"Они ввели резерв для изучения, который может быть отменен в понедельник или в начале следующей недели", - сообщил изданию источник в ЕС.

"Выводы [саммита] ЕС являются политическими заявлениями, а не юридически обязательными решениями", - добавил источник.

Отмечается, что "резерв для изучения" - это когда национальная столица просит дополнительное время, чтобы пересмотреть юридический мелкий шрифт перед подписанием решения ЕС.

"Но это также вводит в заблуждение, потому что Вена ничего не изучает. Зато австрийское правительство ведет переговоры с Киевом в эти выходные в последней попытке заставить Украину исключить австрийский Raiffeisen Bank из реестра спонсоров войны", - пишет издание.

"Мне грустно видеть, как жизнь украинцев ставят на одну чашу весов, а коммерческие интересы австрийского банка в России - на другую", - сказал один из украинских собеседников издания, отметив, что этот шантаж не увенчается успехом.

"Но "шантаж" Нехаммера напоминает игры премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который также задерживал 11-й раунд санкций ЕС против России с июня по октябрь, пока Украина не исключила из листинга венгерский банк OTP, несмотря на его бурную торговлю в России", - пишет издание.

В то же время, если на следующей неделе не будет достигнуто соглашение между Веной и Киевом, последний шанс принять 12-й пакет санкций против России в этом году закончится, поскольку институты ЕС начинают рождественские каникулы.

Австрийский Raiffeisen Bank International-что известно

Австрийская банковская группа Raiffeisen обещала покинуть российский рынок с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину, однако по состоянию на 5 мая 2023 года с начала года Raiffeisen Bank утроил прибыль в России.

В начале ноября Raiffeisen Bank International снова откладывал уход с российского рынка. Глава банка Йоханн Штробль напомнил, что RBI планировал выделить свой российский бизнес из группы до конца декабря, но это "маловероятно", поскольку банк по-прежнему рассматривает сценарий продажи.

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