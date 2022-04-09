Опросники от ЕС страны получат уже на следующей неделе.

На следующей неделе Евросоюз передаст Грузии и Молдове опросник, заполнение которого необходимо для предоставления статуса кандидата на вступление.

Об этом сообщил в своем Твиттере еврокомиссар по расширению и соседству Оливер Варгеи.

"Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен вчера (8 апреля — ред.) передала опросник Украине, а в понедельник я передам опросник Грузии и Молдове. Ответы помогут Еврокомиссии подготовить выводы по заявкам трех стран на вступление в ЕС, по запросу Европейского совета", - написал Варгее.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен передала президенту Украины Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата в Евросоюз. По ее словам, Украина может приобрести статус кандидата на вступление в ЕС уже в июне 2022 года.

28 февраля, через 4 дня после начала войны, Украина официально подала в Брюссель заявку о вступлении в ЕС и выразила надежду, что ЕС, ввиду обстоятельств, сможет быстро начать процедуру. Неформальный саммит ЕС 11 марта дал политическое согласие, чтобы Еврокомиссия начала процедуру, но отдельные государства выразили несогласие с тем, что процедура должна быть ускоренной.

После подачи заявки Украины, аналогичные заявки подали и Грузия с Молдовой.

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