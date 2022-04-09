Он убежден в успехе Украины на этом пути.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ответы на предусмотренный процедурой вступления в Европейский Союз вопросник украинское правительство подготовит в течение недели.

Об этом он сказал в видеообращении в своем Telegram-канале.

Говоря о времени, необходимом для полноправного вступления Украины в ЕС, Зеленский отметил: "Сегодня мы получили от Еврокомиссии вопросник. Наконец. Вопросник, ответы на который будут основой для подготовки заключения Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о членстве в ЕС. Ответы наше правительство подготовит качественно и очень быстро. Я думаю, в течение недели".

Далее, добавил он, должно быть предоставлено заключение Европейской комиссии, которое будет подготовлено в течение ближайших нескольких месяцев. "А дальше - решение государств-членов и переговоры о вступлении", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул: "Я убежден в нашем успехе на этом пути. Я убежден, что мы наконец вплотную приблизились к реализации нашей давней цели. Украина будет одной среди равных в нашем общем европейском доме. Украина будет членом Европейского Союза. Мирным, суверенным, отстроенным государством. Мы это обеспечим. Никаких сомнений нет".

Он также отметил, что завтра в Варшаве должен состояться массовая акция - в рамках инициативы президенты Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляєн и премьер-министра Канады Джастина Трюдо - Stand for Ukraine. "Это о поддержке для украинцев, для наших переселенцев. Все средства... на поддержку украинцев", - рассказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн торжественно передала Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.

"Мы с вами в ваших мечтах о Европе. И я хочу сказать, Владимир, очень определенно: Украине место в европейской семье. Мы слышали об этом очень важное заявление от всего вашего народа. И мы даем вам положительный ответ на ваш запрос", - заявила президент Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что это "не будет, как обычно, годами длиться, а это продлится только неделями".