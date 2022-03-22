Марио Драги отметил, что процесс вступления может быть долгим.

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что власти страны поддерживают членство Украина в Европейском союзе. Он указал, что Киеву необходимо продолжить реформы.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Драги, противостояние Украине нападение РФ героическое. При этом он пообещал поддержку украинским беженцам и военную помощь

"Высокомерие российского правительства столкнулось с достоинством украинского народа, которому удалось обуздать экспансионситские цели Москвы и возложить огромные расходы на армию вторжения", – заявил итальянский политик.

Кроме того, он отметил, что Италия хочет видеть Украину в ЕС, но этот процесс будет долгим из-за необходимости реформ.

"Я хочу сказать президенту Зеленскому, что Италия на стороне Украины в этом процессе. Италия хочет, чтобы Украина была в Европейском Союзе", – подытожил Драги.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз не поддержал заявку Украины на вступление по ускоренной процедуре: европейские страны заблокировали решение. При этом беженцы из Украины будут продолжать получать помощь в ЕС. Также ЕС поможет Украине восстановиться после войны.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз должен четко заявить о членстве Украины в ЕС.

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