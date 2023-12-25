По его словам, помощь Украине - военная, гуманитарная, финансовая, политическая или моральная - идет на пользу европейской безопасности.

Европе необходимо держать Россию как можно дальше от своих границ, и для этого нужно продолжать помощь Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в интервью CTK.

"Мы должны помнить, что в Украине мы сдерживаем имперскую экспансию России, которая острит зубы на центральноевропейский регион, на страны Балтии", - отметил министр.

По его словам, помощь Украине - военная, гуманитарная, финансовая, политическая или моральная - идет на пользу европейской безопасности.

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"Если Украина падет, мы столкнемся с Россией ближе - буквально на границах Евросоюза, очень близко к Чехии, и мы не должны этого допустить".

По словам Липавского, усталость от войны, о которой часто говорят, проявляется по-разному. "Однако если будет так, что мы устанем от собственной безопасности, то потеряем и свободу, и суверенитет", - отметил министр.

Липавский считает, что нужно объяснить населению стран Европы, почему важно продолжать помощь Украине в войне с Россией.

"Я регулярно говорю всем в Европе, что наша главная задача - держать Россию как можно дальше от наших границ. Именно на это должна быть направлена ​​наша политика".

Россия может напасть на Европу

Ранее немецкий Bild со ссылкой на одну из европейских разведок писал, что Путин может атаковать Европу в 2024 или в 2025 году: он будет выжидать момент, когда США окажутся "без лидера" и не смогут быстро помочь партнерам сдержать российский удар.

Президент Чехии Петр Павел заявлял, что у РФ на полное восстановление боеспособности после завершения войны в Украине уйдет не менее 5-7 лет.

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