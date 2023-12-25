Европе необходимо держать Россию как можно дальше от своих границ, и для этого нужно продолжать помощь Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в интервью CTK.
"Мы должны помнить, что в Украине мы сдерживаем имперскую экспансию России, которая острит зубы на центральноевропейский регион, на страны Балтии", - отметил министр.
По его словам, помощь Украине - военная, гуманитарная, финансовая, политическая или моральная - идет на пользу европейской безопасности.
"Если Украина падет, мы столкнемся с Россией ближе - буквально на границах Евросоюза, очень близко к Чехии, и мы не должны этого допустить".
По словам Липавского, усталость от войны, о которой часто говорят, проявляется по-разному. "Однако если будет так, что мы устанем от собственной безопасности, то потеряем и свободу, и суверенитет", - отметил министр.
Липавский считает, что нужно объяснить населению стран Европы, почему важно продолжать помощь Украине в войне с Россией.
"Я регулярно говорю всем в Европе, что наша главная задача - держать Россию как можно дальше от наших границ. Именно на это должна быть направлена наша политика".
Россия может напасть на Европу
Ранее немецкий Bild со ссылкой на одну из европейских разведок писал, что Путин может атаковать Европу в 2024 или в 2025 году: он будет выжидать момент, когда США окажутся "без лидера" и не смогут быстро помочь партнерам сдержать российский удар.
Президент Чехии Петр Павел заявлял, что у РФ на полное восстановление боеспособности после завершения войны в Украине уйдет не менее 5-7 лет.