Он добавил, что сейчас "на кресте люди из воюющих стран Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, Азии".

Папа Франциск считает, что Европа относится лучше к украинским беженцам, вынужденным бежать от российской агрессии, увидев в этом расизм.

Об этом он рассказал в интервью Rai.

"Это правда. Беженцев классифицируют. Есть первый класс, второй класс, цвет кожи, (если) они из развитой страны (или) из неразвитой. Мы расисты, мы расисты. И это плохо", - высказался папа.

Он добавил, что сейчас "на кресте люди из воюющих стран Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, Азии".

Комментируя милитаризацию отдельных государств, Папа сказал, что "понимает их", хоть и не оправдывает: "Потому что мы должны защищать себя, потому что (это) каинистская модель войны... Мы живем с этой дьявольской моделью убийства друг друга из-за желания власти, безопасности и других вещей".

"Однако я думаю о скрытых войнах, которых никто не видит, которые далеко от нас. Почему? Мы забыли язык мира - мы забыли его. Мы говорим о мире. ООН сделала все возможное, однако не преуспела", - ответил Франциск.

Как писал УНИАН, Ватикан с участием Франциска провел "крестный ход" россиянки и украинки вопреки призывам этого не делать.

Католическая церковь, в свою очередь, считала это "примирением недругов", а критики назвали акцию "фарсом" и попыткой примирить Понтия Пилата с Иисусом Христом.

Перед этим Франциск осудил зверства русских солдат в Буче. Понтифику передали украинский флаг.

Папа Римский также обратился к Путину, назвав его "власть имущим, увязшим в анахроничных заявлениях о националистических интересах, провоцирующий и разжигающий конфликты".

2 апреля сообщалось, что Франциск намерен посетить Киев.

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