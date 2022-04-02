На вопрос журналиста о его возможном визите в Украину, Папа ответил, что этот вопрос как раз рассматривается.

Папа Римский Франциск думает над вопросом посещения Киева в ближайшее время.

Как сообщается на сайте vaticannews, об этом рассказал журналист NBC News Клаудио Лаванга, входивший в папский пул в поездке понтифика на Мальту. По сведениям корреспондента, сейчас этот вопрос обсуждается.

"По дороге на Мальту я спросил у Папы Франциска, рассматривает ли он визит в Киев. Он ответил: "Да, это предложение рассматривается", — написал Лаванга в "Твиттере".

Как сообщал УНИАН, 19 марта Папа Римский Франциск посетил ватиканскую педиатрическую больницу "Бамбино Джезу", чтобы проведать украинских детей, которые получили ранения в ходе войны в Украине.

20 марта Папа Римский Франциск на площади Святого Петра в Ватикане молился за мир в Украине и заявил, что нападение России на Украину – это святотатство, не имеющее оправдания. Также Папа обратился к мировому сообществу и призвал приложить усилия для прекращения кровопролития в Украине.

А 23 марта стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский во время диалога с Папой Римским пригласил его посетить Украину. "Верю, что сможем организовать этот важный визит, который однозначно поддержит каждого из нас", - сказал тогда Зеленский.

Вас також можуть зацікавити новини: