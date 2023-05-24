Волкер отметил, что у Путина в стремлении уничтожить Украину нет никаких "красніх линий".

Боязнь западных стран пересечь определенные "красные линии" безоснователена, поскольку российский президент Владимир Путин в попытка уничтожить Украину не остановился бы ни перед чем.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал бэкс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Он отметил, что западные союзники Украины не передают ей некоторые виды вооружений из-за ощущения, что "нужно соблюдать так называемые красные линии, чтобы не провоцировать Путина".

"Это абсолютно неправильно. Я вообще этого не понимаю. Если бы Путин был способен на что-то большее, он бы уже это делал", - высказал мнение Волкер.

Он отметил, что Путин не ждет каких-то действий от западных стран. "Он пытается уничтожить Украину, и его нужно любой ценой остановить", - добавил он.

Война в Украине: планы Кремля

Кремль планировал взять Украину за три дня и поставить свою марионеточную власть. Всех инакомыслящих планировалось истребить, как это делали во времена СССР. Однако этим планам не сужено было осуществиться. В противостоянии агрессору Украина объединила вокруг себя весь цивилизованный мир, который помогает ей справиться с оккупантами.

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