О непоколебимой поддержке Украины говорится в совместном коммюнике группы, которое лидеры опубликовали по итогам сегодняшнего саммита в Гонконге.

Лидеры "Большой семерки" (G7) пообещали поддерживать Украину на всех уровнях "столько, сколько нужно" перед лицом жестокой войны, которую развязала Россия.

Об этом говорится в совместном коммюнике группы, опубликованном по итогам сегодняшней встречи G7 в Хиросиме (Гонконг). Соответствующее заявление цитирует CNN.

"Мы обязуемся усилить нашу дипломатическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку для Украины, чтобы увеличить убытки для России и тех, кто поддерживает ее военные усилия", - заявили в группе.

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Там акцентировали, что для достижения справедливого мира и окончания боевых действий нужно, чтобы Китай надавил на страну-агрессора РФ, чтобы она "немедленно, полностью и безоговорочно вывела свои войска из Украины".

"Мы поощряем Китай поддерживать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир, основанный на территориальной целостности и принципах и целях Устава ООН, в том числе путем прямого диалога с Украиной", - говорится в коммюнике.

Со своей стороны CNN напоминает, что уже некоторое время Китай пытается выполнять "миротворческую" роль на политической арене, но, вместе с тем, ни разу не призвал РФ вывести свои войска из Украины.

Сейчас лидеры Запада надеются, что глава КНР Си Цзиньпин может повлиять на Путина в этом вопросе, учитывая тесные отношения, которые сложились между политиками, а также интерес Пекина в сохранении отношений с Россией.

В G7 приняли план противодействия энергетическому шантажу со стороны РФ

Напомним, что сегодня в совместном заявлении лидеры "Большой семерки" отдельно остановились на энергетическом вопросе, которым любит манипулировать лидер РФ Владимир Путин в войне с Украиной.

Там пообещали принять план противодействия, чтобы не позволить лидеру РФ использовать вопросы энергетики, как рычаг давления и "оружие" против Украины.

Также в первый день саммита в Японии (19 мая) группа G7 подчеркнула, что РФ должна закончить войну против Украины, ведь именно Путин ее развязал.

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