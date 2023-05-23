Майя Санду напомнила, что Кишинев подписала соглашение о Международном уголовном суде.

Президент Молдовы Майя Санду завила, что российского диктатора Владимира Путина арестуют, если он пересечет границы страны. Глава государства напомнила, что Кишинев подписала соглашение об Уголовном суде и будет выполнять взятые на себя обязанности.

"Да. Республика Молдова подписала соглашение об Уголовном суде, и Молдова будет уважать решение суда", - заявила Санду в интервью изданию Euronews, отвечая на вопрос арестуют ли Путина, если он приедет в Молдову.

Кроме того, молдавский лидер вспомнила 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины.

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"Когда началась война, я узнала об этом в 4 утра, в 5 утра уже ждала здесь членов Высшего совета безопасности. И я слышала, как падают бомбы. Сначала я думала, что они в Одессе, потом узнала, что они в Виннице, но я их слышала из этого офиса", - вспоминает президент Молдовы.

Также она указала, что официальный Кишинев укрепляет институты, реформирует спецслужбы и разрабатывает новую стратегию безопасности, чтобы страна стала достаточно сильной, не позволяя таким людям, как Путин, подорвать суверенитет государства.

Ордер на арест Путина - что известно

После полномасштабного вторжения РФ оккупанты на временно захваченных территориях совершили массу военных преступлений, в том числе депортировали детей на российскую территорию.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владмира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации украинских детей.

В связи с выдачей ордеора страны, которые ратифицировали Римский статут, а это 123 государства, должны арестовать российского диктатора и его пособницу.

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