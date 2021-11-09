Евросоюз и НАТО обвиняют президента Беларуси Александра Лукашенко в использовании мигрантов в качестве давления на Запад, отправляя людей, бегущих с Ближнего Востока, в Минск, а затем на границы Польши и стран Балтии.

Евросоюз близок к введению новых санкций против Беларуси, направленных против 30 физических и юридических лиц, включая министра иностранных дел и белорусскую авиакомпанию "Белавиа".

Одобрение санкций может быть уже на следующей неделе, заявили три дипломата ЕС, сообщает Reuters.

Евросоюз и НАТО обвиняют президента Беларуси Александра Лукашенко в использовании мигрантов в качестве давления на Запад, отправляя людей, бегущих с Ближнего Востока, в Минск, а затем на границы Польши и стран Балтии.

Новые санкции направлены против белорусских чиновников, которые, по мнению ЕС, организовали прибытие мигрантов в отместку за санкции в отношении Минска из-за нарушений прав человека.

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Официальные лица ЕС, в том числе президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, призывают к еще более жестким мерам, в том числе в отношении международных авиакомпаний, обвиняемых в доставке мигрантов в Минск, которые затем доставляются к белорусской границе.

По словам дипломатов, министр иностранных дел Владимир Макей, который защищал репутацию Беларуси на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре, является одним из высокопоставленных чиновников, к которому должны быть применены санкции, поскольку его министерство обвиняется в выдаче белорусских виз гражданам стран, не входящих в ЕС, особенно сирийцам и иракцам.

Евросоюз запретил государственной авиакомпании "Белавиа" посещать воздушное пространство ЕС и аэропорты ЕС после того, как Минск заставил самолет Ryanair приземлиться, чтобы арестовать белорусского оппозиционного журналиста. Теперь прямые санкции против авиакомпании не позволят ей арендовать самолеты у ирландских, румынских и датских компаний. Однако в ЕС ведутся дебаты по поводу того, должны ли санкции применяться только к новым договорам аренды или существующим контрактам.

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Автор: Ирина Погорелая