Ранее Лукашенко угрожал перекрыть газопровод "Ямал-Европа" в случае закрытия странами Евросоюза границ с Беларусью.

Угрозы Александра Лукашенко относительно перекрытия газа не должны запугать страны Евросоюза.

Об этом заявил комиссар Европейского Союза по вопросам экономики Паоло Джентилони на брифинге в Брюсселе.

В частности, его попросили прокомментировать угрозу Лукашенко прекратить поставки газа через газопровод, который проходит по территории Беларуси в страны Евросоюза.

"Нас не должны запугать угрозы режима Лукашенко", - подчеркнул Джентилони.

В то же время, он отметил, что в краткосрочной перспективе Евросоюз должен приложить определенные усилия для того, чтобы наилучшим образом использовать имеющиеся инструменты в отношениях со странами Северной Африки, Норвегией и Россией для обеспечения газовых поставок.

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Как сообщал УНИАН, Александр Лукашенко, считающий себя легитимным президентом Беларуси, угрожает перекрыть газопровод "Ямал-Европа" в случае закрытия странами Европейского Союза границы с Беларусью, а также направить на границу российские бомбардировщики и истребители.

Лукашенко заявил, что примет ответные меры, если страны ЕС введут "неперевариваемые" и "неприемлемые" санкции против Беларуси.

Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвиняют власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружие в так называемой гибридной войне против ЕС. Они призвали ООН принять меры к Беларуси за поощрение мигрантов к незаконному пересечению границы с ЕС. Также эти страны усилили охрану своих границ, в частности Литва начала строительство заграждения на границе с Беларусью.

В ЕС заявили, что готовы изучить возможность введения новых санкций в ответ на миграционную гибридную атаку Лукашенко.

Польша повысила боевую готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. Правительство Польши обвиняет Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза.

А Сейм Литвы впервые в истории страны после восстановления независимости принял решение ввести режим чрезвычайного положения на части территории из-за критической ситуации с мигрантами на границе с Беларусью.

Относительно Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

В конце мая Лукашенко заявил, что его страна не будет препятствовать проезду мигрантов в ЕС – таким образом официальный Минск отреагировал на ужесточение санкций западных стран против Беларуси.

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Автор: Виталий Саенко