Президенты Турции и России провели уже второй телефонный разговор за две недели.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским руководителем Владимиром Путиным. Это уже второй их разговор за две недели.

Как рассказали в пресс-службе турецкого президента, в рамках беседы обсуждалась текущая война в Украине и связанные с ней экономические вопросы – работа "зернового коридора", экспорт российского аммиака и поставки российского зерна в Африку через Турцию.

Эрдоган напомнил, что Анкара готова стать посредником между Украиной и Россией, если они начнут переговорный процесс.

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По данным кремлевской пресс-службы, Путин пожаловался турецкому лидеру на Украину, которая не стала присоединяться к объявленному Россией "рождественскому прекращению огня".

"Владимир Путин обратил внимание на деструктивную линию киевского режима, сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке западных спонсоров, наращивающих объёмы передаваемых вооружений и военной техники. Примером лицемерной политики Киева стало неприятие предложения прекратить огонь на период православного Рождества", - говорится в сообщении.

Российское "прекращение огня" на Рождество

5 января президент Турции позвонил в Кремль и предложил Путину проявить жест доброй воли и объявить в одностороннем порядке о прекращении огня на православное Рождество. В тот же день Путин отдал приказ своим войскам прекратить огонь.

Украина не стала следовать примеру России. По словам секретаря СНБО Данилова, объявленное Россией прекращение огня является "ложью и лицемерием". А президент Зеленский порекомендовал российским войскам "забирать унитазы и возвращаться к себе", чтобы получилось реальное прекращение огня.

Вполне ожидаемо российские оккупанты не стали придерживаться режима прекращения огня, объявленного их же президентом.

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