Президент сказал, что все в мире знают, как Кремль использует передышку на войне, чтобы продолжить войну с новой силой.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам: пусть ваши солдаты забирают унитазы и возвращаются за границу Украины от 1991 года.

"Кое-что, о чём я хочу напомнить сегодня гражданам России. 15-го ноября была представлена Украинская формула мира. Один из её пунктов предусматривает выведение российских оккупационных войск с территории нашей страны. Это – гарантированный и надёжный способ прекратить огонь, человеческие потери и вообще войну", - сказал президент в традиционном вечернем видеообращении.

Он добавил, что по состоянию на утро того же дня количество убитых российских солдат составляло 82 тысячи.

Видео дня

"12 декабря Россия получила предложение начать выполнение Формулы мира с вывода оккупационных войск именно на Рождество. По состоянию уже на тот день количество убитых российских солдат было почти 95 тысяч. Оба наши предложения руководители вашей страны, видимо, не услышали... Там, где они, видимо, глубоко и не слышно", - отметил Зеленский.

Он уточнил, що по состоянию на сегодня Россия потеряла убитыми на этой войне уже почти 110 тысяч своих солдат.

"Те, кто продолжал террор против нашей страны и посылал всех этих ваших людей на убой, отказываясь от наших предложений о прекращении российской агрессии, точно не ценят жизни и тем более не стремятся к миру. Сейчас они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Только очередное увеличение счёта потерь", - считает глава государства.

Президент также сказал, что все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне, чтобы продолжить войну с новой силой.

Он заявил, что для того, чтобы закончить войну быстрее, нужно совсем другое.

"Нужно, чтобы граждане России нашли в себе смелость хотя бы на 36 часов хотя бы во время Рождества освободиться от своего позорного страха перед одним человеком в Кремле. Ваш страх перед ним уничтожает вашу страну, которая тоже уже глубоко..., но не в бункере. Закончить войну – это закончить агрессию вашего государства. Даже когда ваши ракеты и дроны не бьют по нашим городам, террор на оккупированных территориях продолжается. Никаких передышек вы украинцам не даёте. Людей пытают, бьют током, насилуют. Это продолжается каждый день, пока ваши солдаты на нашей земле", - отметил Зеленский.

Он добавил, что война закончится – тогда, когда российские солдаты или уйдут, или украинцы их выгонят.

"Так что, пусть забирают унитазы – они им в пути понадобятся – и возвращаются к себе. За нашу границу. От 1991 года", - завершил президент.

Заявления Украины о мире-подробности

В ноябре 2002 года на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу достижения мира и призвал лидеров иностранных государств помочь Украине реализовать ее. По его словам, каждый из 10 пунктов формулы четко проработан: это радиационная и ядерная безопасность; продовольственная безопасность; энергетическая безопасность; освобождение всех пленных и депортированных; выполнение Устава ООН и восстановления территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск и прекращении боевых действий; возвращение справедливости; противодействие экоцида; недопущение эскалации; фиксация окончания войны.

26 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев планирует до конца февраля 2023 года организовать международный саммит для обсуждения формулы мира и завершения войны.