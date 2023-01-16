Идет не просто война между солдатами, отметил глава Финляндии.

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что президент РФ Владимир Путин в войне против Украины "поставил на карту все".

Глава Финляндии в интервью шведской газете Dagens Nyheter предупредил об изменении военной стратегии России в Украине, сообщает YLE. "Это не просто война между солдатами. Это война против украинского общества, инфраструктуры и простых людей. Путин сыграл в покер и поставил на карту все", - отметил Ниинистё.

Президент Финляндии описал мрачную картину нынешней военной обстановки. Ситуация, по мнению финского президента, гораздо хуже, чем можно было предположить год назад.

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"Сначала казалось, что Путин просто совершил большую ошибку, предположив, что достаточно только пригрозить Украине. Но все, что произошло, особенно в последние месяцы, говорит о другом", – сказал Ниинистё.

Война в Украине - последние новости, которые надо знать

Как сообщал УНИАН, 14 января Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что Россия проводит подготовку к долговременной войне.

По его данным, проведенные Владимиром Путиным меры реорганизации экономики и военно-промышленного комплекса РФ свидетельствуют о подготовке перевода России на военное положение.

Как отметили в ГУР, попытки страны-оккупанта привлечь все военные ресурсы на продолжение войны в Украине и недавнее назначение начальника генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова новым командующим оккупационных войск свидетельствуют не только о военных неудачах России, но и о ее подготовке к продолжению широкомасштабной долговременной войны.

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