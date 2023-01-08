Из-за врагов 7 января ранен один человек, отметили в Херсонской ОВА.

Российские оккупанты в субботу, 7 января, 19 раз обстреляли территорию Херсонской области, один человек ранен.

Враг стрелял из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и использовал беспилотники, об этом сообщил в Telegram глава Луганской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"Из-за атаки оккупантов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Херсонского и Бериславского районов", - отметил он.

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Янушевич добавил, что 7 января один человек получил ранения.

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Как сообщал УНИАН, 6 января в Херсоне в результате обстрела пожарной части погиб один спасатель, еще четверо были ранены.

Также россияне атаковали и жилой дом, что рядом с пожарной частью. Несмотря на то, что спасатели сами попали под обстрел, они сразу отправились ликвидировать пожар.

Утром 7 числа стало известно, что россияне за сутки 39 раз обстреляли Херсонскую область, погиб один человек, а семь - ранены.

Стоит отметить, что РФ сама решила объявить перемирие на Рождество - с 12:00 6 января до 00:00 7 января, и активно его нарушала.

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