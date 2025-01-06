Государственный секретарь США призвал укрепить сотрудничество Вашингтона в сфере безопасности с Южной Кореей и Японией.

Россия готова предоставить КНДР свои передовые космические и спутниковые технологии. В обмен Москва хочет получить оружие и другое оборудование, которое поможет ей на войне против Украины.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен после переговоров с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Юлом в Сеуле, сообщает Yonhap.

"У нас есть основания полагать, что Москва намерена поделиться с Пхеньяном передовыми космическими и спутниковыми технологиями", - сказал он.

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Блинкен заявил, что российский диктатор Владимир Путин рассматривает возможность изменить давнюю политику, приняв ядерную программу Северной Кореи.

"Это беспокойство находится в центре внимания не только США, но и Южной Кореи, а также Японии", - отметил он.

Кроме того, Блинкен подчеркнул, что на фоне развития союза между РФ и КНДР стоит укрепить сотрудничество в сфере безопасности между США, Южной Кореей и Японией, а также с НАТО. Он добавил, что безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе становится все более взаимосвязанной.

КНДР и Россия - последние новости

Ранее заместитель командира батальона беспилотных систем 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского рассказал, как солдаты КНДР борются с дронами на Курщине. По словам украинского защитника, армия Северной Кореи не жалеет своей живой силы.

Кроме того, экс-заместитель командира взвода батальона "Айдар", ветеран АТО, военный аналитик Евгений Дикий сообщал, что российский диктатор Владимир Путин может купить еще 120 тысяч солдат из Северной Кореи. Тем не менее северокорейская армия не оправдывает себя на войне.

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