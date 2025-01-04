Северокорейская армия не оправдывает себя на войне.

Российский диктатор Владимир Путин может купить еще 120 тысяч солдат из Северной Кореи, но они оказались не готовы к этой войне. Об этом экс-заместитель командира взвода батальона "Айдар", ветеран АТО, военный аналитик Евгений Дикий сообщил в эфире Новости. LIVE.

"Товарищу Ким Чен Ыну сто процентов безразличны (большие потери среди северокорейцев), гораздо больше даже, чем Путину. То, что мы видим на Курщине, те 12 тысяч, - это "пробничек". Россияне хотя и не очень мудрые, но не могли думать, что 12 тысяч корейцев серьезно повлияют на ход войны. По моему мнению, по ним должны посмотреть, насколько они могут помочь россиянам в этой войне. И если окажется, что они себя оправдывают, то просто у товарища Ына купят их гораздо больше. Для Ына доставить вместо 12 тысяч 120 - никакой проблемы не составляет. Корейская армия мирного времени составляет 1,3 млн человек", - заявил эксперт.

В то же время, по его словам, северокорейская армия себя не оправдывает. Дикий отметил, что солдаты из КНДР оказались абсолютно контролируемыми, они четко выполняют приказы и не сдаются в плен.

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"Все, что они реально умеют, это героически умирать. А на войне важно не героически умирать, а делать так, чтобы твой враг героически умер. Оказывается, что даже базовой военной подготовки они у себя дома не получали... Это рабы, поэтому окопы копать они скорее всего хорошо умеют, а вот автомат они держали максимум на присяге. Тем более, они совершенно не готовы к этой войне, там где дроны, РЭБ и другие технологические вещи... Они героически гибнут за великого вождя, а эффективности в этом ноль", - пояснил эксперт.

Солдаты КНДР в войне в Украине

Как сообщал УНИАН, военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный заявил, что следующая "волна" отправленных на войну против Украины солдат КНДР может быть гораздо лучше подготовлена.

"Недооценивать этих корейцев я бы не стал. Потому что они учатся, получают боевой опыт. И я так думаю, что именно на это рассчитывают северокорейские генералы. Они надеются получить боевой опыт", - сказал он.

Оценивая солдат КНДР сейчас, эксперт отметил, что, с одной стороны, они "промыты пропагандой", но с другой - уже увидели "огромный уровень потерь", что сильно влияет на их уровень мотивации.

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