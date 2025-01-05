По словам украинского защитника, армия КНДР не жалеет своей живой силы.

На Курском направлении находится довольно много военных КНДР, которые на самом деле для БпЛА являются "сладкой целью", ведь они не понимают, что такое дроны, благодаря чему это идет нам на пользу. Об этом рассказал заместитель командира батальона беспилотных систем 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского в эфире телемарафона "Единые новости".

Военный также подтвердил, что северокорейские солдаты действуют, как написано в их заметках, а именно "на живца" пытаются выманивать беспилотники. То есть один выходит как приманка, а другие стреляют.

"Это действительно так. Они не жалеют живой силы, поэтому есть такая тактика", - добавил защитник.

Войска КНДР в Курской области - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучил последние потери среди солдат КНДР в Курской области. По его словам, в боях за 3 и 4 января российская армия потеряла до батальона пехоты северокорейских солдат.

Также северокореец, которого ликвидировали в Курской области, раскрыл главную цель солдат КНДР. В своей записи северокореец дословно написал, что самая важная задача для них - боеготовность.

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