САУ M1989 - единственная 170-миллиметровая гаубица в мире.

В начале войны РФ перебросила в Украину около 2 тысяч гусеничных гаубиц и за 34 месяца войны оккупанты потеряли по меньшей мере 800 из них.

Как пишет Forbes, сейчас производство новых гаубиц существенно отстает от спроса. Некогда огромные запасы старых гаубиц времен СССР сократились, возможно, вдвое. На фоне дефицита мобильной артиллерии в РФ Северная Корея второй раз за шесть недель передает свои гаубицы оккупантами. Их заметили при перемещении поездом.

Издание отмечает, что это не столько демонстрирует тесные отношения между странами, сколько показывает зависимость россиян от северокорейского оружия. Как известно, гаубицы М1989 стреляют 170-миллиметровыми снарядами, что является необычным калибром.

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Как объясняет эстонский аналитик Артур Рехи, большинство российских пушек стреляют снарядами калибра 122 или 152 миллиметра. КНДР отправила потенциально миллионы этих снарядов в Россию, чтобы захватчики смогли потенциально делать более 10 тысяч выстрелов в день.

До этой зимы Северная Корея поставляла артиллерийские боеприпасы тех калибров, которые Россия может производить сама. Указывается, что проблемой россиян была производственная мощность, а не способность. То есть, если Пхеньян отвернется от Москвы, россияне не потеряют артиллерию, просто будут использовать ее не так часто.

Теперь же, на фоне поступления M1989, ситуация меняется. Эта САУ - единственная 170-миллиметровая гаубица в мире. А потому вполне возможно, что все заводы, которые производят снаряды к ней, расположены в Северной Корее. Это еще больше углубляет зависимость РФ.

Более года назад украинская аналитическая группа Frontelligence Insight сообщала о первом миллионе северокорейских снарядов, которые прибыли в Россию. Тогда возникал вопрос, что именно КНДР получила в ответ.

По словам адмирала ВМС США Сэмюэля Папаро, главы Индийско-Тихоокеанского командования США, Москва, вероятно, передаст Пхеньяну технологии ракет и подводных лодок. Это потенциально ускорит долгосрочные усилия северокорейского флота по разработке и развертыванию тихих подводных лодок, вооруженных ядерным оружием - межконтинентальными баллистическими ракетами.

"Это однобокая торговля, которая в значительной степени способствует северокорейцам. Россияне получают артиллерию. Северокорейцы могут получить подводное ядерное оружие. Но какой выбор у России, поскольку ее истощенный артиллерийский корпус постепенно становится более северокорейским? Если Пхеньян не получит то, чего хочет, он может фактически выключить все большую долю крупнейшего оружия Москвы", - заключает издание.

Война в Украине - роль КНДР

Недавно военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев рассказал, что Россия начала гнать солдат из Северной Кореи на штурмы в Курской области.

По данным украинской разведки, на передовых позициях в районе сел Русская Конопелька, Плехово, Уланок Курской области подразделения армии КНДР жалуются на нехватку боеприпасов к ручным противотанковым гранатометам.

На войне в Украине погибли по меньшей мере 100 северокорейских военнослужащих, которых КНДР отправила на помощь России. Однако Пхеньян может направить в РФ еще больше своих солдат, сообщает The Telegraph.

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