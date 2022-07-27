Андрей Ермак отметил, что законопроект предусматривает штрафы.

В США подготовили законопроект о санкциях на импорт Китаем энергоносителей из Российской Федерации. Документ представили сенаторы от Республиканской партии.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Отмечается, что законопроект предусматривает штрафы для любой организации, которая страхует или регистрирует танкеры, доставляющие российскую нефть или сжиженный природный газ в Китай.

"Напомню, что важно признание России государством-спонсором терроризма. Это также позволит усилить санкционное давление на РФ и сделает токсичными любые экономические связи с этой страной", - подытожил Ермак.

Как ранее сообщал УНИАН, 31 мая президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти.

По словам президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из России в страны Европейского Союза до конца текущего года.

Позже издание Bloomberg сообщило, что Россия продолжает получать большую прибыль от продажи нефти.

Евросоюз планирует к 2023 году запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из РФ. США и их союзники хотят ограничить цены на российскую нефть на уровне от 40 до 60 долларов за баррель.

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