Джон Болтон был главным советником Трампа во времена его первой каденции, и видел, как Путин общался с Трампом тогда.

Российский диктатор Владимир Путин хочет переговоров с президентом США Дональдом Трампом без участия Украины. Это может быть очень опасно, поскольку Путин знает, как задурить голову Трампу. Как пишет Newsweek, такое предупреждение озвучил Джон Болтон, который был советником президента США по национальной безопасности во время первой каденции Трампа.

Болтон, который сыграл ключевую роль в формировании внешней политики США во время первой администрации Трампа, стал последовательным критиком своего бывшего шефа после своего увольнения из администрации в 2019 году.

На этой неделе Трамп призвал Путина прекратить войну и пригрозил тому новыми экономическими санкциями. Он также призвал Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) увеличить добычу нефти, чтобы снизить цены и лишить Россию нефтяных сверхприбылей.

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Однако Болтон предупредил о потенциальных проблемах, связанных с попытками Трампа прекратить войну в Украине.

"Я думаю, что Трамп хочет, чтобы война в Украине и война на Ближнем Востоке остались позади... Я волнуюсь, что это означает для Украины. Потому что, если вам безразлично, какими будут условия урегулирования войны, я думаю, что Путин попытается повлиять на Трампа. Думаю, он знает, как это сделать. Он знает, как играть с Трампом, и я думаю, что это очень опасная территория для Украины", - предупредил Болтон.

Перспективы окончания войны в Украине

Как писал УНИАН, авторитетная британская газета The Times составила четыре наиболее вероятных сценария дальнейшего развития событий в российско-украинской войне. В частности британские журналисты считают возможным военное поражение Украины вследствие затягивания войны, мир на условиях значительных уступок Киева, прекращение огня без формального мира, или полноценное мирное соглашение, но без полной деоккупации украинских территорий.

Также мы рассказывали, что спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог публично подтвердил намерение США обвалить мировые цены на нефть, чтобы заставить Путина к переговорам.

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