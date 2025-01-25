Кэллог: Обвал цен на нефть вынудит Путина к переговорам, вот как мы закончим эту войну

Он отметил, что такую схему предложил Дональд Трамп во время выступления в Давосе.

Президент США Дональд Трамп считает, что резкое снижение цены на нефть заставит Россию договариваться об окончании войны.

Об этом заявил Кит Келлог, спецпредставитель Трампа по Украине и России в эфире Fox News. Он сказал, что говорил с президентом Трампом утром пятницы об окончании войны в Украине. По мнению американского лидера, война в Украине не завершится только событиями на поле боя, ключевую роль в ее окончании сыграет дипломатия и экономика.

В частности, важна цена нефти, которая остается главным источником наполнения российского бюджета. Келлог добавил, что цена нефти составляет примерно 70 долларов за баррель.

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"Россия получает миллиарды долларов денег с продажи нефти... Что, если бы вы снизили его до 45 долларов за баррель, что составляет ее себестоимость? Это он (Трамп - УНИАН) сказал вчера, когда выступал перед людьми в Давосе. И вот из этого исходит президент. Он исходит из экономики и из дипломатии, общаясь с северокорейцами или китайцами. И вот как мы закончим эту войну", - подчеркнул Келлог.

Трамп и заявления о нефти

Напомним, 24 января Дональд Трамп призвал ОПЕК снизить цены на нефть, чтобы быстрее завершить войну в Украине. По его словам, низкие мировые цены на нефть помогут "быстро остановить" войну:

"Один из способов быстро остановить это (войну в Украине - УНИАН) - прекратить зарабатывать так много денег и снизить цены на нефть для ОПЕК. Поэтому, ОПЕК - обваливайте цены на нефть. Тогда эта война немедленно прекратится".

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