Кэллог: Обвал цен на нефть вынудит Путина к переговорам, вот как мы закончим эту войну

Президент США Дональд Трамп считает, что резкое снижение цены на нефть заставит Россию договариваться об окончании войны.

Об этом заявил Кит Келлог, спецпредставитель Трампа по Украине и России в эфире Fox News. Он сказал, что говорил с президентом Трампом утром пятницы об окончании войны в Украине. По мнению американского лидера, война в Украине не завершится только событиями на поле боя, ключевую роль в ее окончании сыграет дипломатия и экономика.

В частности, важна цена нефти, которая остается главным источником наполнения российского бюджета. Келлог добавил, что цена нефти составляет примерно 70 долларов за баррель.

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"Россия получает миллиарды долларов денег с продажи нефти... Что, если бы вы снизили его до 45 долларов за баррель, что составляет ее себестоимость? Это он (Трамп - УНИАН) сказал вчера, когда выступал перед людьми в Давосе. И вот из этого исходит президент. Он исходит из экономики и из дипломатии, общаясь с северокорейцами или китайцами. И вот как мы закончим эту войну", - подчеркнул Келлог.

Трамп и заявления о нефти

Напомним, 24 января Дональд Трамп призвал ОПЕК снизить цены на нефть, чтобы быстрее завершить войну в Украине. По его словам, низкие мировые цены на нефть помогут "быстро остановить" войну:

"Один из способов быстро остановить это (войну в Украине - УНИАН) - прекратить зарабатывать так много денег и снизить цены на нефть для ОПЕК. Поэтому, ОПЕК - обваливайте цены на нефть. Тогда эта война немедленно прекратится".

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