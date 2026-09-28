Путин вновь увеличил численность российской армии

Уже в четвёртый раз за год глава Кремля увеличивает численность российской армии.

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении новой штатной численности Вооруженных сил Российской Федерации, сообщили российские СМИ.

"Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 441 630 единиц, в том числе 1 550 500 военнослужащих. Правительству Российской Федерации предусмотреть выделение Министерству обороны Российской Федерации бюджетных ассигнований из федерального бюджета, необходимых для реализации пункта 1 настоящего указа", – указано в документе.

Примечательно, что уже в четвертый раз за год глава Кремля увеличивает численность российской армии.

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В июле этого года российский диктатор уже увеличивал численность российской армии до 2 млн 426 тысяч человек. Согласно документу, количество военнослужащих в июле выросло с одного миллиона 510 тысяч до одного миллиона 535 тысяч.

До этого это происходило ещё в июне до 2 млн 399 тысяч и в марте – до 1 млн 502 тысяч.

Стоит отметить, что до полномасштабного российского вторжения в Украину штатная численность Вооруженных сил России составляла чуть более одного миллиона. С начала войны РФ против Украины численность армии выросла в семь раз.

Мобилизация в России: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что командующий Силами беспилотных систем (СБС) Роберт (Мадяр) Бровди прогнозировал, что в ближайшие месяцы на фронт прибудут около 300 тысяч мобилизованных россиян, чтобы попытаться захватить оставшуюся часть Донбасса. Мадяр отметил, что темпы потерь врага стремительно растут, поэтому российский диктатор вскоре начнет новую волну мобилизации, чтобы преодолеть нынешний тупик. При этом он прогнозирует, что Путин проведет мобилизацию быстро, без надлежащей подготовки мобилизационного ресурса, "ведь наконец-то после выборов он может добраться до той части населения, которую можно не спрашивать, хочет она на войну или нет".

Также мы писали, что Главное управление разведки Министерства обороны отметило, что Россия теоретически может обеспечить 600 тысяч мобилизованных, но не имеет ресурсов, чтобы одновременно подготовить такое количество оккупантов. В ведомстве пояснили, что ресурсная база для такого масштабного призыва в России есть, но одновременная подготовка всех 600 тысяч человек для разведки выглядит нереалистичной из-за нехватки инструкторов, полигонов и материально-технической базы. По данным украинской разведки, Кремль способен ежемесячно готовить до 100 тысяч новых бойцов для войны против Украины, несмотря на снижение темпов набора контрактников.

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