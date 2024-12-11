Джорджа Мелони является первой женщиной-премьер-министром в истории Италии.

Премьер-министр Италии и лидер правой партии "Братья Италии" Джорджа Мелони менее чем за 10 лет прошла путь от презрительного ультранационалистического фанатика до избрания на высокую должность. Теперь она стала влиятельной фигурой на политической арене, за что Politico признала ее "самым влиятельным человеком Европы".

Отмечается, что с момента избрания Мелони на пост премьер-министра Италии в 2022 году она ввела политику по таким вопросам, как миграция и права сообщества ЛГБТК+. Другие лидеры стран Европейского Союза восприняли ее как более радикального духа времени.

Журналисты напомнили, что Мелони стала первой женщиной-премьер-министром в истории Италии. Тогда мало кто верил в то, что ей удастся долго продержаться на своем посту, но она доказывает обратное.

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За последние два года Мелони консолидировала свое правительство как одно из самых стабильных, существовавших в послевоенной Италии, добавили в издании. Кроме того, ее тщательно выверенный, деловой внешний вид способствует формированию образа стабильности.

Журналисты вспомнили, как однажды президент региона Кампания Винченцо Де Лука назвал премьер-министра "сукой". После этого она появилась на мероприятии в своем регионе и приветствовала оппозиционного политика, сказав: "президент Де Лука, я та самая сука, Мелони. Как у вас дела?".

Помимо Мелони также были объявлены победители в других номинациях. Среди них председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая возглавила рейтинг "Деятели".

Кандидата в канцлеры Германии Фридрих Мерц поместили на первое место в рубрике "Разрушители", а генсек НАТО Марк Рютте был признан лидером среди "Мечтателей", обойдя главу Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Джорджа Мелони - другие новости

Напомним, что в сентябре премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча состоялась на полях форума "Амброзетти".

Кроме того, Мелони обсуждала с лидером Китая Си Цзиньпином войну в Украине во время их встречи в Пекине. Они также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и реформу ООН.

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